Yina Calderón no para de dar para hablar. Aunque todavía no se encuentra dentro de La casa de los famosos Colombia, cuyo estreno es el domingo 26 de enero a las 8:30 p.m. en el Canal RCN, apareció hablando en redes sociales acerca de su mamá, la señora Merly Ome.

Resulta que Yina hizo una despedida con sus amigos y familia, entre ellos Epa Colombia y Koral Costa, antes de que empiece a participar en La casa de los famosos. No obstante, llamó la atención el hecho de que en el festejo no hizo acto de presencia Merly Ome.

Como era de suponerse, los internautas y seguidores comenzaron a preguntarle a Yina Calderón por qué no la acompañó la mujer que le dio la vida. Entonces, tanto la señora Merly como la empresaria de fajas dieron sus versiones.

¿Por qué la mamá de Yina Calderón no la acompañó en su despedida a La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con Merly Ome, sucedió que Yina y sus hermanas no estarían conformes con el novio que ella actualmente tiene, de modo que desde hace semanas han estado distanciadas. A partir de ello, aunque la señora quería ir a la despedida de su hija, no lo hizo porque al parecer Yina y sus hermanas son "muy celosas" y no quieren ver a su compañero sentimental.

Pese a lo anterior, la señora Merly indicó que le desea lo mejor a su hija cuando entre a La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, lo anterior no quedó ahí y Yina Calderón se expresó al respecto. Mediante historias de Instagram, la polémica influencer dio a conocer que como su mamá habló, ahora ella debe decir su punto de vista.

¿Qué está pasando con Yina Calderón y su mamá?

"¿Qué es lo que pasó con mi mamá? Nos cansamos de verle un novio y otro y otro. En esta misma casa, Leonela (hermana de Yina) le dijo que iba a ir al Huila, de donde somos nosotros, y mi mamá le dijo que las puertas de la casa están abiertas, pero va a estar su novio. Un man que no conocemos, que lo conoció en un bus... El problema es que estamos cansadas ya de espantarle manes que no sirven para nada", manifestó Yina Calderón.

En la misma vertiente, la participante de La casa de los famosos 2025 agregó que ella y sus hermanas se cansaron de que la señora Merly "ponga a los novios por encima". De hecho, remarcó que todas son muy buenas hijas, a la vez que sentenció que la complicación no es que su mamá tenga una pareja, sino que están exhaustas "de conocerle uno y otro".

