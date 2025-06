El pasado lunes 9 de junio se llevó a cabo la gran final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que Altafulla resultó victorioso. Sin embargo, no todos los exparticipantes reaccionaron de la mejor manera, entre ellos Yina Calderón.

Además de apagar simbólicamente las luces de La casa de los famosos Colombia y ser el último en abandonar el lugar, Altafulla recibió un atractivo premio de cuatrocientos millones de pesos colombianos ($400.000.000).

Según reveló días atrás, el premio será invertido en su carrera musical, en cumplir el sueño a su mamá de ayudar fundaciones de animalitos y en un viaje con toda su familia.

Una vez Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentadores de La casa de los famosos Colombia, anunciaron que Altafulla había sido el ganador del afamado reality tras acumular más del cincuenta por ciento de los votos positivos, los televidentes pudieron ver la reacción de los exparticipantes.

Aunque algunos celebraron el triunfo del joven cantante, otros guardaron silencio. La reacción que más causó curiosidad entre los televidentes fue la de Yina Calderón, quien rompió en llanto al conocer el resultado.

Más tarde, por medio de sus redes sociales, aclaró por qué había reaccionado así ante la victoria de su excompañero del reality.

Según explicó, le parecía injusto que el cantante se llevara el premio, ya que había ingresado dos meses después del inicio de La casa de los famosos Colombia y, según ella, no había mostrado la misma entrega que ella y otros participantes.

“Perdónenme el rostro, pero lloré. La verdad, me parece injusto, porque sé cuánto le tocó duro a Melissa, a mí, a La Toxi Costeña, a Emiro, a todos los que iniciamos desde el primer día. Siento que trabajamos duro por el proyecto, y pues que se lo gane alguien que duró dos meses y no hizo gran cosa en el programa... no es justo”.