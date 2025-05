La empresaria de fajas Yina Calderón continúa recuperándose de salud, pero eso no ha sido impedimento para que aparezca a diario en redes sociales.

Aunque le habían inhabilitado su perfil de Instagram, la polémica influenciadora volvió a tener la visibilidad en esta red social, así que recientemente apareció y dio un anuncio para todos aquellos que se la pasan utilizando su nombre para tacharla y criticarla.

Dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia 2025, Yina Calderón ha sido una figura pública de amores y desacuerdos. Es por esto que una buena parte suele criticar a la empresaria de fajas por su forma de ser, la cual tiende a ser directa y sin escrúpulos.

Pues bien, a través de una historia en Instagram, la influenciadora comentó la decisión que tomó respecto a aquellos que se la pasan hablando despectivamente de ella. Las palabras de la exparticipante de La casa de los famosos 2025 sorprendieron.

"Ustedes me mandan un poco de gente del medio, sobre todo los streamers, tratándome mal, influencers y periodistas. Bebés, ustedes creen que yo tengo cabeza ahorita para ponerme en eso, ay, no. Es más, les prestó mi nombre para que generen, háganle conmigo, no hay ningún problema. Ustedes ya saben que yo vengo de cuatro meses de pelear en una casa, cuando esté más activada miro a ver qué", anunció Yina Calderón.