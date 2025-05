El influencer costeño Emiro Navarro recordó en La casa de los famosos Colombia 2025 el día en el que, en pleno viaje internacional, quiso hacerse un arreglo en sus labios y la situación se salió de control.

En Madrid, el creador de contenido se mandó a hacer una micropigmentación de labios, con el objetivo de darle más color. Sin esperarlo, cuando terminó el procedimiento, los resultados fueron unos predominantes labios.

Ante esto, Emiro Navarro grabó un video que lo convirtió en un personaje viral en redes sociales. Esto porque se mandó a hacer la micropigmentación en vivo, de modo que su reacción fue genuina y eso enganchó a sus seguidores, y recientemente al público de La casa de los famosos Colombia.

De hecho, en su anécdota, el creador de contenido recordó que hizo videollamada con su mejor amiga Karola, quien en un principio no creía que fuese real, mientras que, también charló con su mamá, la señora Fabiola, y lo regañó de lo sorprendida que quedó al verlo con el impresionante cambio en sus labios.

"Eso (los labios) se me comenzó a hinchar más y yo comencé a utilizar tapabocas... Y la gente riéndose", recordó el influencer costeño.

Como a los internautas nada se les escapa, nuevamente el video viral de Emiro con sus grandes labios se viralizó. La impresión del influenciador es muy graciosa, pues no sabía qué hacer al ver el aspecto de su rostro en vivo.

"Amiga, ¿cómo esto va a quedar así? Eso no es normal, mira como tengo la boca, eso no es así... Mira como me quedó a mí", reaccionó Emiro Navarro.