Yina Calderón arremetió contra Aida Victoria Merlano en vivo: "Es una solapada"

La empresaria Yina Calderón se sinceró sobre la influenciadora Aida Victoria Merlano luego de conocer lo que la barranquillera dijo de ella.

Hace algunos días la influenciadora Aida Victoria Merlano estuvo en el Show de la Rebeca y allí reveló lo mal que le cae Yina Calderón por haberla traicionado como amiga y por revelar su embarazo cuando ella estaba en un momento difícil de su proceso de gestación de su bebé.

La empresaria aceptó la invitación al mismo programa para responderle a la creadora de contenido y arremeter en su contra.

"Yo conté que Aida estaba embarazada porque se me da la p*** gana. Ella me da decepción porque era una mujer que yo admiraba por su don de palabra luego entendí que es un falso discurso detrás de una persona que carece de amor propio. Se embarazó del primero que conoció en un esquina, está olvidada", dijo.

Además, detalló que para poder sonar nuevamente le tocó nombrarla a ella, cuestionando que Aida debería enfocarse en su vida como mamá.

La invitó a que se concentre en su familia, indicando que no entiende la necesidad de Aida de involucrarse en polémicas.

Asimismo, confesó que los demás no deberían confiar en ella y por eso pese a que tuvo una amistad con Aida Victoria Merlano se dio cuenta que no la quería en su vida tras involucrarse supuestamente con alguien con pareja, por lo que, la usó para crear contenido.

Yina resaltó que Aida Victoria Merlano se involucró con Yeferson Cossio cuando él todavía era novio de Jenn Muriel y no cuando estaba soltero como ellos indicaron en su momento.

"Como yo la delaté y es un solapada se puso brava (...) entonces dije como no me sirve pa' amiga, me sirve pa show", concluyó.