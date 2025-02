El cantante Yeison Jiménez se lista como uno de los artistas del género popular más hablados y comentados en Colombia. El artista recientemente sorprendió a su fanaticada al revelar la enfermedad que padece.

El artista Yeison Jiménez recientemente en medio de una entrevista en su gira de medios de su última canción "Tu cuarto de hora" habló sobre un tema de salud.

El caldense contó que le toca cuirdarse de las luces y por eso no puede tener jornadas de grabación tan extensas al momento de grabar viodeos para sus canciones.

Yeison Jiménez aseguró que el motivo por el que no puede estar tanto tiempo expuesto a luces es por un problema en sus córneas, una enfermedad llamada queratocono.

Yeison Jiménez comentó que desde hace varios años le descubrieron que padecía queratocono, una enfermedad ocular que afecta la córnea y que produce dificultad para ver con claridad.

El cantante de música popular contó que empezó a darse cuenta que tenía un problema con sus ojos cuando participó en un reality y tenía que estar expuesto a varias jornadas de grabación.

Yeison cuenta que, empezó a percatarse que veía las luces dobles, algo que lo hizo ir al médico en donde le detectaron esta enfermedad ocular.

El artista Yeison Jiménez asegura que una de las razones por las que se le desarrolló esta enfermedad ocular fue por rascarse con fuerza sus ojos.

Por eso, aunque usa lentes para proteger sus ojos de las luces y su visión no se ha visto afectada de gran manera, confesó que debe operarse al cumplir los 35 años.

La cirugía que deben hacerle al artista de música popular es un transplante de córnea, un procedimiento bastante complejo y de cuidado.

La luz me entra mucho más fuerte al cerebro, a los 35 me toca hacerme una bobadita, trasplante de córnea y me toca buscar un muerto para los ojos.