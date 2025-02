Yeferson Cossio sorprendió el pasado viernes 14 de febrero con una noticia que emocionó a sus millones de seguidores: su compromiso con Carolina Gómez. Sin embargo, su celebración se vio empañada con comentarios relacionados a Jenn Muriel, su expareja. A raíz de esto, Cossio habría hecho un llamado a los fanáticos de ella para que la dejaran en paz, asegurando que él no se veía afectado.

Yeferson Cossio se habría referido a Jenn Muriel tras pedirle matrimonio a Carolina Gómez

Horas después de anunciar su compromiso con Carolina Gómez, Yeferson Cossio notó que su nombre era tendencia en redes sociales, pero no precisamente por su boda, sino por su exnovia, Jenn Muriel. Varios internautas mencionaron a la influenciadora en los comentarios de la publicación, llamándola “la mujer del proceso”.

Aunque Cossio en ningún momento mencionó directamente a Jenn Muriel, muchos interpretaron que su reacción en redes sociales estaba relacionada con ella, ya que respondió a los comentarios con un fuerte mensaje:

"¿A ustedes no les da vergüenza? Se acuerdan más ustedes de mí que mi propia ex. Si la admiran tanto, la quieren tanto, ¿por qué no la dejan quieta? Si la admiran tanto, ¿por qué se ponen a molestarla? Aleguen lo que quieran, yo no podría estar más feliz. ¿Por qué no la dejan quieta? ¿Ustedes creen que me están haciendo algo a mí? Dejen a esa muchacha quieta”.



Esta respuesta generó aún más debate en redes, con usuarios divididos entre quienes apoyaban su postura y quienes insistían en vincularlo con Jenn Muriel.

Así fue la propuesta de matrimonio de Yeferson Cossio a Carolina Gómez

Según se puede ver en redes sociales, Yeferson Cossio alquiló una sala de cine privada para pedirle matrimonio a su novia a través de la gran pantalla. Sin dudarlo un segundo, Carolina Gómez aceptó la propuesta. La pareja celebró la decisión junto a seres queridos y amigos cercanos, brindando con champagne.

“Ella dijo que sí, ¡Me les voy a casar! Te amo @carolinagomezec”, escribió el influenciador junto a un carrete de fotografías del momento especial en su cuenta oficial de Instagram.