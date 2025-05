Por estos días, el influenciador Yeferson Cossio se ha visto relacionado con La casa de los famosos Colombia 2025 luego de que Melissa Gate le hizo un cambio de look a Yina Calderón. Al antioqueño lo están comparando con la empresaria de fajas.

¿Cómo Yeferson Cossio y Yina Calderón, de La casa de los famosos Colombia, empezaron a ser relacionados?

Todo comenzó porque Cintia Cossio, la hermana de Yeferson, comentó en un video que Yina Calderón se parecía al influencer paisa tras cortarse el cabello. Esta situación se salió de control en redes sociales, lo que hizo que Yeferson Cossio fuese un meme y la relacionaran con la participante de La casa de los famosos.

La reacción de Yeferson fue negativa y a la vez chistosa, pues tildó a Yina de ser una "cabeza de motor" y no le gustó la comparación, hasta el punto en el que decidió hacerse un nuevo cambio de look, pero todavía es el momento en el que el antioqueño no sale librado.

Yina Calderón con su nuevo look.

De hecho, en las plataformas siguen aumentando los contenidos en los que aparece Yeferson y Yina como si fuesen "gemelos". En consecuencia, el influenciador nuevamente apareció en su perfil oficial de Instagram refiriéndose a este tema de La casa de los famosos Colombia que lo persigue.

¿Qué va a hacer Yeferson Cossio para que lo dejen de comparar con Yina Calderón?

Todo parece indicar que Yeferson Cossio tomará medidas más drásticas con el objetivo de que lo dejen de comparar con Yina Calderón. A través de una historia en Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores, el influencer recalcó que si es necesario se seguirá cortando el pelo mucho más.

"¿Por qué me hacen esto? Parce, vea, no más porque dijeron que me parecía es que me corté el cabello. ¿Y sabe qué?, me voy a cortar más el cabello, vamos yo me quito todo lo que tenga", expresó Yeferson Cossio.

Por su parte, Carolina Gómez, novia de Yeferson, también se burló de la cómica situación que sigue afrontando el creador de contenido.