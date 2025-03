La periodista Yaya Muñoz se despidió hace varias semanas de La casa de los famosos Colombia, pero con la salida de José Rodríguez del reality, con quien sostuvo una relación, su nombre se ha vuelto a apoderar de las tendencias.

Tras la salida de José Rodríguez de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz se ha mostrado emocionada por volverse a reecontrar con el deportista.

Al parecer, la relación sentimental que sostuvieron durante el reality del Canal RCN podría continuar fuera de la competencia de convivencia.

Precisamente, José Rodríguez en medio de una entrevista con Mañana Express le envió un romántico mensaje a Yaya Muñoz, a quien le aseguró está firme en continuar con ella y que sus sentimientos no han cambiado.

Yaya Muñoz por su parte, también dejó claro que está emocionada y ansiosa por reencontrarse con José Rodríguez, y por eso está preparando todo paraa su reencuentro, sin embargo, sufrió un percance en su físico.

Yaya Muñoz les compartió a sus seguidores de Instagram lo que le pasó en su cabello antes de ese esperado reencuentro con José Rodríguez, le salieron unas canas en su cabeza.

Dios mío, ¿en qué momento me volví tan canosa?

La periodista se mostró alarmada al ver que tenía varios pelos blancos en su cabeza y hasta se cuestionó por el constante aumento que ha tenido de canas en el cabello.

Ante esta situación, Yaya Muñoz decidió ir a visitar a su estilista de confianza para poder tapárselas antes de verse con José Rodríguez, ya que aseguró que no podía permitir que él la viera así después de tanto tiempo.

Hoy tocó sí o sí taparlas, no me puedo permitir que mi chico me vea así.