Luego de coronarse como el ganado de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y cumplir con algunas obligaciones, Altafulla viajó hasta Medellín para conocer a los hijos de Karina García. Valentino, el menor, se mostró ansioso y emocionado por conocerlo.

¿Qué hizo el hijo de Karina mientras esperaba conocer Altafulla?

Camilo Brand, encargado de manejar las redes sociales de Karina García, compartió un tierno video junto a Valentino, el hijo menor de la influenciadora, en el que dejó ver lo emocionado que estaba el menor por conocer al cantante.

El hijo de Karina antes de conocer a Altafulla se vuelve viral. (Foto Canal RCN).

Según se puede ver en el audiovisual, el menor escogió un outfit especial para conocer a la pareja de su mamá, además de preparar un gran mural en el suelo frente a su casa para darle la bienvenida.

Incluso, Valentino aprovechó el momento para mencionarle a los internautas que al igual que él debían tener paciencia para ver el encuentro entre Altafulla y él. “Equipo, tranquilos, es que Altafulla no ha llegado. No me he visto con él, porque no ha llegado. No se estresen”.

El momento enterneció a muchos en redes, no solo por la emoción de Valentino, sino por la paciencia con la que espera conocer a Altafulla.

¿Cómo fue el encuentro entre Valentino, hijo de Karina García, y Altafulla?

Vale la pena destacar que Altafulla llegó a la casa de Karina García acompañado de la influenciadora, con el fin de conocer a sus dos hijos: Valentino e Isabella.

Desde que Karina inició su relación con Altafulla, ambos menores han mostrado su apoyo a su mamá, e incluso colaboraron en la promoción para que el cantante lograra convertirse en el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Altafulla lo tenía loco: la reacción del hijo de Karina se vuelve viral. (Foto Canal RCN).

Tras su llegada, la reconocida pareja realizó una transmisión en vivo a través de TikTok para compartir este momento especial, durante la cual conversaron sobre diversos temas. Además, compartieron una cena con todos los presentes.

Este encuentro especial no solo permitió que Altafulla compartiera tiempo con los hijos de Karina, sino que también reflejó la buena relación que existe entre todos, algo que los internautas destacaron de la pareja.