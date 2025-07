Valentina Taguado y Raúl Ocampo ilusionan en redes con su muestra de amor

La locutora Valentina Taguado, participante de MasterChef Celebrity 10 años, llamó el interés debido a una respuesta que compartió en redes sociales en donde resultó involucrado nada más y nada menos que el actor Raúl Ocampo.

Aunque son amigos, en las plataformas de interacción social abundan los comentarios en los que muchos seguidores e internautas anhelan que entre Valentina y Raúl haya algo más.

Pues bien, resulta que la también creadora de contenido habilitó la dinámica de preguntas y respuestas e Instagram y resonó el nombre del actor, quien es de sus compañeros más cercanos en MasterChef.

Quedó demostrado el cariño que hay entre Taguado y Ocampo. No se necesitaron muchas palabras para saber que la dupla de figuras públicas se la llevan de maravilla y que, por lo que se puede interpretar, los afectos no solo están dentro de la competencia culinaria, sino que también afuera.

Lo anterior porque el mismo Raúl fue el que le escribió a Valentina; ella le respondió e hizo la publicación a través de una historia en Instagram, escenario digital en el que ya acumula un millón de seguidores.

Solo bastaron dos palabras: "Te amo", fue lo que escribió Ocampo a Taguado en la caja de preguntas y respuestas. Enseguida, la influenciadora le contestó positivamente.

No se sabe qué tipo de amor hay entre la dupla, lo cierto es que mientras avanza MasterChef Celebrity 10 años, el actor y la locutora esperan seguir, lo mismo sucede con Valeria Aguilar; los tres conformaron una linda amistad que se observa mediante las pantallas.

En otra pregunta, Valentina Taguado se refirió a si tiene pareja o no. Para la sorpresa de muchos, reveló que se encuentra soltera, ya que le gusta su soledad y completa independencia.

"No me gusta que me vean con uno y con otro (aunque igual me armen chisme con todos). No es fácil tener una relación y no creo tener la disposición que requiere en este momento, entre muchas más cosas", confesó la locutora.