Valentina Taguado se pronunció en defensa de Michelle Rouillard luego de las críticas que surgieron en redes sociales tras el más reciente reto de MasterChef Celebrity. La participante dio su punto de vista frente a la reacción que tuvo la actriz.

¿Qué pasó con Michelle Rouillard en el reciente capítulo de MasterChef?

En el capítulo de MasterChef Celebrity emitido el martes 1 de julio, los participantes debían trabajar en parejas, eligiendo ellos mismos a sus compañeros. Michelle Rouillard y Luly Bossa decidieron unir fuerzas, pero su elección no fue la más acertada.

Michelle Rouillard rompe el silencio sobre su actitud en MasterChef. (Foto Canal RCN).

Desde el inicio, ambas actrices mostraron dificultades para conectar y definir una idea clara para presentar al jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

La tensión se apoderó de Rouillard, quien se mostró visiblemente afectada, al punto de no lograr concentrarse en su plato e ignorar por completo a su compañera, con quien debía mantener una comunicación efectiva.

A pesar de que lograron presentar un plato bien ejecutado, la actitud de Rouillard no pasó desapercibida para los televidentes, quienes no dudaron en expresar sus opiniones a través de las redes sociales.

¿Por qué Valentina Taguado defendió a Michelle de las críticas tras el reto de MasterChef?

Tras las críticas que Michelle Rouillard recibió en redes sociales por su actitud durante un reto de MasterChef Celebrity, su compañera Valentina Taguado decidió pronunciarse al respecto.

Así reaccionó Michelle Rouillard a las críticas por su actitud en MasterChef. (Foto Canal RCN).

Todo ocurrió luego de que Michelle realizara una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes para explicar lo que había sucedido. Al ver una de sus respuestas, Valentina la respaldó, señalando que expresar las emociones tal como se viven en ese momento no convierte a nadie en una mala persona.

Aunque reconoció que algunas actitudes podrían no ser bien recibidas, enfatizó que no se trata de fingir ser perfectos ni de actuar para agradar a los demás.

“Claramente para todos hay reacciones que no están bien por mal manejo de emociones como frustración, tristeza, decepción o lo que sea… Pero estoy completamente de acuerdo en que el reality NO está para fingir, ni tener un papel de buenos ante la cámara solo porque está la cámara. A mí me da más miedo y desconfianza la gente que finge o lleva un papel a un reality”