Una de las participantes que hace poco se reveló para MasterChef Celebrity 2025 es Valentina Taguado, quien se trata de una influencer, presentadora y locutora que cuenta con un significativo apoyo en las plataformas digitales.

Tan pronto se hizo el anuncio de Taguado, los internautas comenzaron a reaccionar y la postulan como una de las favoritas del formato culinario que cumple 10 años en el Canal RCN.

Sin embargo, muchos también se interesan sobre lo que hay detrás de la vida de Valentina. Precisamente, hace poco la joven estuvo como invitada en la propuesta de podcast 'Vos podés' y abrió su corazón, pues contó una cruel historia relacionada con su papá.

Resulta que la vida de Valentina Taguado no fue fácil, primordialmente en su niñez y juventud porque confesó que tuvo un papá v1olento. Sin embargo, la que más sufrió con la actitud de su papá fue su mamá, hasta el punto en que prácticamente la ahora participante de MasterChef no tenía ni un solo día tranquilo.

"A mi mami le tocó muy difícil, la verdad. Yo siento, literalmente, que mi mamá es muy milagro porque si no tienen en qué refugiarte, tú cómo refugias a tus hijos. Tengo un papá que cuando yo era chiquita me decía que me estaba engord4ndo, pero era todo el tiempo, y yo veo mis fotos cuando me decía eso y era delgada", recordó Valentina Taguado.