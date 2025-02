En La casa de los famosos Colombia 2025, se dio a conocer una nueva línea de la vida. En ese sentido, la participante que habló sobre su historia de vida fue la influencer paisa Melissa Puerta, más conocida como Melissa Gate.

Melissa se devolvió al pasado y comenzó contando que nació en 1991, su familia está conformada entre mamá, papá y hermano; es disfuncional porque el papá tenía problemas de alcohol y su hermano de drog4s.

La paisa comentó que tiene una relación con su familia porque hay que perdonar, aunque detalló que le duele mucho la situación de su hermano. Luego, habló de su hijo Juan José.

"En el 2006 tengo a mi hijo, Juan José. Nadie a los 15 años está preparado para tener un hijo, yo no estaba lista para ser mamá, y los cambios físicos, hormonales, porque yo estaba en el colegio, mi mamá fue la única que no me dio la espalda", confesó Melissa Puerta.