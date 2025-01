Sofía Avendaño recordó emotivo sueño que tuvo con su papá

Sofía Avendaño, integrante de La casa de los famosos Colombia 2025, abrió su corazón durante una entrevista con el programa matutino del Canal RCN ‘Buen día Colombia’ para compartir un emotivo sueño que tuvo con su difunto padre en uno de los momentos más difíciles de su vida.

La bailarina profesional, Sofía Avendaño, no pudo evitar sentirse nostálgica al recordar con amor el sueño que tuvo con su difunto padre cuando ella se encontraba en cuidados intensivos luego de ingerir vidrios molidos que le habían sido suministrados sin que ella se diera cuenta durante una de sus primeras presentaciones en Cartagena, Colombia.

Según comentó la mujer, mientras se encontraba luchando por su vida, su padre se le presentó en sus sueños, y aunque no pudo entablar una conversación con él, sí logró ‘enseñarle’ el resultado de su transición. “Es la única vez que he soñado con mi papá desde que murió”, aseguró con lágrimas en sus ojos.

Además de esto, Sofía reveló la conmovedora promesa que le hizo a su difunto padre, la cual consistía en sacar adelante a su familia, algo que ha ido cumpliendo con el paso de los meses y que espera potenciar con su participación dentro de La casa de los famosos Colombia.

“Yo sé que me van a tirar muy duro en Colombia, me van a tratar siempre de hombre, de lo que sea, pero yo lo hago por mi familia. Yo le dije: papi, así ya yo sea una niña y no sea el niño que te representa ahora, sigue siendo ese niño que va a sacar adelante a mi mamá y a mi hermanito”, comentó Sofía.