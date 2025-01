La cantante Shakira llegó a México y tuvo una cariñosa bienvenida de decenas de sus fieles fanáticos del país azteca.

La artista fue sorprendida por sus fanáticos con una eufórica acogida tras pisar suelo mexicano.

La colombiana llegó luciendo ropa deportiva muy cómoda y junto a su equipo de trabajo se mostró muy sorprendida por el sorprendente cariño que le brindaron sus admiradores.

Los presentes comenzaron a gritar “Shakira, hermana, ya eres mexicana” y ella no dudó en saltar emocionada y abrazar a uno de sus seguidores que estaba ansioso por verla.

Todos comenzaron a llamarla y a pedirle que se tomara una fotografía con ellos y la cantante trató de abrazar a los que más pudo, darles fotos y autógrafos, mientras la logística de seguridad intentaba protegerla de la multitud.

Luego de atender por algunos minutos a sus fanáticos, continuó con la prensa que estaba presente, señalando lo feliz que estaba de visitar México.

“Estoy tan contenta, tan feliz, tengo una alegría en el corazón, una emoción, por fin estoy aquí México (…) esty feliz de estar aquí, en un país que me ha apoyado, me ha comprendido, me ha querido, yo los amo con todo mi corazón”, expresó.