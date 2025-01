Sara Uribe reveló detalles de su exclusivo viaje a Tailandia

La presentadora Sara Uribe reveló a sus millones de fanáticos cómo ha sido su viaje a Tailandia.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de lo que ha sido su paseo por este lugar, el cual hace años anhelaba visitar.

“Yo soñaba con venir a Tailandia desde que estaba niña, le pedí muchísimo a Dios este viaje y cuando lo tuve, me puse mil excusas para no hacerlo realidad porque así somos los seres humanos y un día entendí que cuando uno le pide cosas al cielo, tiene que estar preparad@ para recibirlas. Eso me pasó a mí”, dijo.