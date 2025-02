La famosa creadora de contenido, bailarina y empresaria Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar varios videos donde se observa su rostro inflamado, así como algunas ronchas en otras partes de su cuerpo. Según contó la propia Valdiri, no es la primera vez que le sucede algo así, pues sufre de múltiples alergias que pueden incluso poner en riesgo su vida.

¿Qué sucedió con Andrea Valdiri?

En los primeros videos compartidos en sus historias, Andrea Valdiri señaló que eran las 5 de la mañana cuando notó su cara totalmente inflamada. Además, reveló que debió acudir a la clínica para recibir atención médica, ya que también presentaba ronchas en las piernas y otras zonas de su cuerpo.

“... parece que me hubieran dado una muñequera”, expresó la bailarina, haciendo alusión a la hinchazón en sus manos.

Andrea Valdiri: ¿a qué es alérgica?

Valdiri explicó que, entre sus alergias, se encuentra la imposibilidad de usar un jean por más de seis horas, pues le produce brotes en la piel. Asimismo, no puede consumir langosta, ya que de hacerlo, su tráquea se cerraría y su respiración se vería seriamente comprometida, poniendo en riesgo su vida si no recibe ayuda médica de forma inmediata.

Además, la influencer puntualizó que no puede dormir en colchones que no hayan sido lavados recientemente, debido a la presencia de ácaros u otros microorganismos que le generan urticaria. Por otro lado, confesó que no puede permanecer mucho tiempo en el mar o las piscinas porque suele padecer de otitis.

A pesar de la situación, fiel a su personalidad divertida, Andrea compartió algunos memes que sus seguidores crearon, comparándola con personajes como Diomedes Díaz o la princesa Fiona, tomándoselo todo con bastante humor.

¿Andrea Valdiri envió un mensaje a Epa Colombia?

En medio de esta coyuntura, varios portales aseguran que Andrea Valdiri habría lanzado un comentario relacionado con la situación legal que atraviesa Epa Colombia, influenciadora y empresaria de keratinas. Aunque el mensaje no fue explícito, se especula que Valdiri aprovechó para invitar a reflexionar sobre la importancia de la tranquilidad personal.

Cabe mencionar que, según recogen distintos medios, Andrea ya se habría pronunciado en otras ocasiones sobre Epa Colombia, dando a entender que cada quien debe asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos.

En su Instagram, Valdiri publicó: “... nosotros, que tenemos una gran responsabilidad con nuestros seguidores, debemos tratar de dar mensajes positivos... no puedes pasar por la vida prendiendo una cámara burlándote de las personas, ni de su emprendimiento, ni de su vida personal, ni estar chismoseando... a Dios no le gusta eso. Dios te da segundas oportunidades y las tienes que aprovechar”

Y agregó: “Hoy te estás burlando, pero mañana estás llorando”

Lowe León se reencontró con Adhara

Otro de los episodios recientes en la vida de Andrea Valdiri tiene que ver con el reencuentro de Lowe León con su hija Adhara. El cantante compartió emocionado algunas imágenes y un video presumiendo el momento junto a la pequeña, destacando el parecido físico que ambos comparten: “Tengo uno igualito”, habría mencionado en sus redes sociales, causando gran revuelo entre los internautas. El cantante hizo referencia a un lunar en el rostro.

Si bien Andrea no ha dado mayores declaraciones respecto a este encuentro, se especula que la relación con el padre de su hija se mantiene en términos cordiales por el bienestar de Adhara.

Andrea Valdiri hace un llamado a valorar la salud

En medio de estos episodios de alergias y situaciones personales, Andrea Valdiri invitó a sus seguidores a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud, recordando que cuando no se cuenta con el bienestar físico, todo lo demás pasa a segundo plano.

“Si usted tiene salud, no se ande quejando, eso es lo más importante en la vida”, aseguró la bailarina y empresaria.

Con su característico optimismo y humor, Andrea Valdiri demuestra que, pese a las adversidades, sigue manteniendo una actitud positiva.