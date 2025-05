Un video comenzó a rondar en redes sociales donde apareció Karina García en una discoteca y mostró descontento al sonar la canción 'Macta llega' de La Toxi costeña.

En La casa de los famosos Colombia, Karina y La Toxi costeña se la llevaban bien, pero, de un momento al otro, esa relación cambió y la costeña se alejó de la modelo, aunque también hicieron eco malas palabras y otras acciones en contra de García.

Karina García fue eliminada del reality del Canal RCN y empezó a trabajar, así que pasaron los días y fue contratada para un evento de un reconocido club de Medellín, pero resulta que en medio de la fiesta pusieron el éxito musical de La Toxi costeña y la paisa ni lo bailó; inclusive, le pidió a las mujeres con las que estaban que ni cantaran el tema.

Ante esto, Karina García estuvo nuevamente como invitada en el matutino de Buen día, Colombia, donde le preguntaron por la actitud que tuvo al escuchar la canción de su excompañera de reality.

La influencer dio a conocer la razón por la que no cantó dicha canción y, además, aseguró que ella puede ser de todo menos una persona hipócrita.

"Lo que pasa es que vea, yo les digo, puedo ser lo que sea menos hipócrita y falsa. O sea, realmente, trato de soltar, pero eso fue muy reciente a mi salida y me contrataron para un evento y me pusieron esa canción... Ay, no, a mí me parece increíble el tema, pero yo que me voy a poner a bailar una canción de una persona que me hizo tantas cosas, no es coherente", argumentó Karina García.