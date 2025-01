Paola Rey confiesa si sentía desigualdad en MasterChef

En la noche de este martes 17 de diciembre Colombia conoció el nombre de la ganadora de la edición del 2024 de la cocina más importante del mundo, MasterChef Celebrity: Paola Rey.

El nivel de Paola Rey en MasterChef Celebrity 2024

Se trató de una actriz que, desde el principio de la competencia, demostró tener un gran nivel en la cocina y muchas ganas de seguir aprendiendo y creciendo, por lo que cada vez revelaba más técnicas en cada uno de sus platos.

No obstante, como sucede con todas las celebridades en todas las ediciones de MasterChef, Paola cometía errores, algunos de sazón y otros de cocción y las críticas por parte de los chefs le indicaban que fuera cada vez más “mala”, que se metiera en el papel de villana en la cocina y les impregnara maldad a sus preparaciones, haciendo referencia a los sabores.

Es por estos comentarios que las opiniones en las redes, acerca de la participación de Paola en el programa, estaban divididas, pues muchos consideraban que los chefs eran demasiado exigentes con Paola, incluso más que con los demás, y otros consideraban que el criterio de los chefs era suficientemente justo y simplemente tenía que seguir corrigiendo sus errores.

¿Paola Rey cree que jurados de MasterChef Celebrity fueron más exigentes con ella que con los demás?

Así pues, en una de las entrevistas que dio Paola en el Canal RCN tras coronarse como la ganadora, se le preguntó por cómo vio la exigencia de los chefs con ella y si sintió injusticias, a lo que respondió, dando a entender que no le prestó mucha atención a si era justo o no, simplemente se enfocó en su proceso, en mejorar lo que le pedían y no en los procesos de sus compañeros.

“Me enfoqué en mi proceso, me enfoqué siempre en dar lo mejor de mí. Si ellos me hablaban o me daban indicaciones, yo simplemente trataba de mejorar lo que tenía que mejorar y yo creo que eso me mantuvo enfocada durante toda la competencia” mencionó la bella actriz colombiana.

Así pues, parece que la merecida ganadora de este importante trofeo no sólo se siente bien con el resultado, sino también con el proceso que tuvo en el programa.

