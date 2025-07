Ornella Sierra rompió el silencio sobre su vida amorosa: "Se pasaron" | VIDEO

La creadora de contenido costeña Ornella Sierra habló con sus seguidores. Puntualmente, a través de un nuevo capítulo de su propuesta culinaria de 'Cocinando por desparche' en YouTube, la influencer comentó temas de los que muchos se cuestionan y uno de ellos tuvo que ver con su vida sentimental.

La vida amorosa de Ornella Sierra ha estado bajo la lupa de los internautas y seguidores. Esto se debe a que después de que salió de La casa de los famosos Colombia, el año pasado, se pensaba que iba a tener algo más que una amistad con el cantante Miguel Bueno, también se le relacionó con un empresario, pero no hubo más detalles.

Pues bien, meses después de no abordar la situación, la influenciadora rompió el silencio y reveló si su corazón tiene dueño o no.

"Oye, este mes si me han podido inventar marido. Yo dije que no venía a hablar de hombres, pero se pasaron. Para ustedes yo tengo siete novios, uno para cada día de la semana", expresó Ornella Sierra.

La mujer del Caribe comunicó que ojalá fuese cierto que tiene a algún hombre a su lado, ya que ella lo que hace es trabajar incluso los fines de semana.

"Ya no quiero novio, ya no me interesa. Estoy en mi prime, estoy en mi momento de soltería y no quiero saber nada de absolutamente nadie", precisó.