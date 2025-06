La influenciadora Ornella Sierra contestó a los comentarios ofensivos que le realizaron luego de haber elogiado al cantante Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido señaló que le gustaba el desempeño que el artista Altafulla ha tenido en La casa de los famosos Colombia, provocando diversas reacciones al respecto.

Recordemos que, la joven es exparticipante del reality de la primera temporada, con la que logró ganarse el cariño de miles de televidentes.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que mostró uno de los comentarios que recibió como evidencia y decidió opinar al respecto haciendo un llamado de atención a los haters.

Inició agradeciendo por la educación que la brindaron sus padres, destacando que eso le ayudó a saber que no debe pagar con la misma moneda reaccionando de forma negativa a sus críticos.

"Todos tenemos derecho a opinar y si no opino igual que tú eso está bien, no pasa nada; tú puedes debatir, pero no insultar (...) aquí me han dicho de todo y yo me quedo callada no porque no tenga nada que decir, porque sea verdad o quiera darle la razón a la otra persona, sino porque nunca me voy a rebajar a ese nivel", dijo.