Ornella Sierra mostró el drástico cambio físico tras procedimiento físico | VIDEO

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra, les mostró a sus seguidores el gran cambio físico que tuvo tras varias semanas de procedimiento estético.

La creadora de contenido logró darse a conocer en el reality del Canal RCN en donde demostró su carisma y personalidad.

Este paso de Ornella Sierra por La casa de los famosos la hizo tener una gran comunidad de seguidores, quienes no se pierden ninguna de sus publicaciones en redes.

Precisamente, la influenciadora sorprendió recientemente a sus seguidores al publicar un video en el que mostró cómo quedó su cuerpo tras hacerse un procedimiento físico.

Ornella Sierra mostró el antes y después de su cuerpo y confesó por qué siente que le cambió la vida tras hacérselo.

En el video que compartió Ornella Sierra dejó ver su figura con detalle al lucir un top de color blanco y una sudadera.

La influenciadora aseguró que siente que su figura se ve más esbelta y pequeña desde que se hizo una mamoplastia, tanto así que siente que con la ropa es que se da cuenta del gran cambio.

Desde que yo me operé yo siento que toda mi ropa es nueva, este top no se me veía así, inserto imagen de prueba.