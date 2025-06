El reconocido actor colombiano y exparticipante de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, Omar Murillo, estalló en redes sociales contra algunos colegas, a quienes criticó por su falta de humildad y por creerse superiores a los demás.

A través de su cuenta de Instagram, el también conocido 'Bola 8' publicó un video en el que expresó su molestia con algunos famosos colombianos.

Según relató, vivió una situación incómoda durante un evento al que asistió y notar que ciertos artistas -cuyos nombres prefirió no revelar, aunque su esposa Koral Costa se lo pidió-se negaron a tomarse fotos con sus fanáticos.

Hombre, le iban a pedir una foto y dijo: "Ay, ¿sabes qué? Respeta, ahora no me vengas a pedir foto, pasa después. Hombre, por lo menos tener la decencia de decirle ‘Mira, ahora no’. ¡Somos artistas! A veces a la gente no les importa lo que nos esté pasando, la gente nos ve con amor, la gente nos quiere", indicó.