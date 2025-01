El empresario Farid Pineda, novio de la influenciadora Ornella Sierra, confirmó los rumores de su romance.

Farid Pineda es un empresario barranquillero, que cuenta con varios negocios en la ciudad como restaurantes y salones de belleza, además de trabajar en campañas con varios influenciadores.

En entrevista para ‘Santas y Cabr*nes', el joven habló de su relación con la creadora de contenido.

“Yo sí estoy saliendo con ella. Eso se nota; nosotros no nos escondemos; donde estamos, nos besamos, nosotros andamos. Se vuelve morb* porque nosotros no hemos salido a aclarar si andamos, pero es que no nos corresponde decir eso. Yo no soy influencer; yo no le debo mi vida al otro; tú sabes de mi vida lo que yo quiero que sepan”, dijo.