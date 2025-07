El streamer Mr Stiven, novio de la influenciadora Mariana Zapata, decidió responder sin filtro a quienes lo tildan de ser "faldero" por defender a la paisa en sus conflictos con Melissa Gate y Aida Victoria Merlano.

Por medio de una transmisión en vivo en la que se pronunció sobre la polémica que protagoniza su novia Mariana Zapata luego de revelar que terminó su amistad con Melissa Gate después de que esta le cobrara por ser la imagen de su emprendimiento en un evento de belleza.

Además, del pleito que también tuvo con Aida Victoria Merlano, a quien la envió a cuidar a su embarazo debido a que esta opinó sobre dicha controversia, defendiendo a Melissa Gate.

En ambos pleitos, él se pronunció al respecto defendiendo a su novia y atacando a las influenciadoras Melissa Gate y Aida Victoria Merlano.

El streamer detalló que siempre que alguien reconocido hable mal de Mariana Zapata, él saldrá a defenderla sea mujer u hombre.

Detalló que le parece incoherente que una mujer le pueda tirar a un hombre, pero no pueda pasar al revés.

Además, reiteró que no lo hace por involucrarse en temas de mujeres, sino porque siente que debe defender a su pareja.

"No estoy defendiendo a una aparecida, es mi mujer y no me parece justo que estén comentando ese tipo de cosas cuando realmente yo sé lo que realmente pasó", agregó.