La actriz Lorena Altamirano, novia del actor el Flaco Solórzano, reveló su reacción luego de haberse despedido de él tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2025.

El actor ya quedó totalmente incomunicado debido a que ya se encuentra encerrado en un hotel sin acceso a teléfonos ni televisor tras estar a un día de sumergirse a la casa más famosa de Colombia y tener que convivir con los 20 participantes más que están confirmados.

Recordemos que, el estreno de la segunda temporada del reality se dará este domingo 26 de enero a las 8:30 p.m. donde podremos ver a los participantes entrar a la nueva casa de los famosos Colombia y deberán dar lo mejor de ellos para permanecer en la competencia.

Debido a que tuvo que despojarse de su celular, su última llamada fue para su novia, quien confesó que al colgar no pudo evitar llorar.

“Acabamos de despedirnos, Dios mío, lloré y todo. Yo siento como si yo estuviera terminando con él. Qué cosa más horrible les quiero decir, como que nunca pensamos en este momento de la despedida y me está dando súper dur* porque nosotros mantenemos como cicles pegados todo el tiempo y el pensar que no me puedo ver ni hablar con él”, dijo.