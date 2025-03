La joven cantante Jenny López, novia de Jhonny Rivera, reveló lo que opina de La casa de los famosos Colombia, poco después de la reciente eliminación de Yaya Muñoz, quien salió de la competencia por ser la famosa con menos votaciones. Esto surgió luego de que un seguidor le preguntara su opinión sobre el reality.

¿Qué dijo la novia de Jhonny Rivera sobre La casa de los famosos Colombia?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Jenny López, actual novia del cantante de música popular Jhonny Rivera reveló qué opina sobre La casa de los famosos Colombia, esto luego de que uno de sus seguidores quisiera saber, coincidiendo con la reciente eliminación de Yaya Muñoz de la competencia.

Según comentó Jenny, aunque no veía televisión, sí conocía el formato del programa por los clips que se viralizaban por medio de plataformas digitales como TikTok. “Es que yo no veo televisión, no soy de tener horarios para ver programas, novelas o este tipo de cosas. Sin embargo, es inevitable que todo esto salga en TikTok, entonces pues lo que veo ahí”, comentó.

Con base en lo poco que había podido ver aseguró que todo aquel que estaba dentro del reality era un “teso”, ya que consideraba que no era fácil convivir con otras personas dentro de un mismo espacio durante tanto tiempo.

“La gente tiene mucho carácter, mucha resistencia, mucha paciencia, porque hay que tener mucha tolerancia para aguantar el carácter y la personalidad tan diferente de todos. Entonces muy tesos, pienso que muy tesos todos, eso debe ser muy difícil”.

¿Jenny López se le mediría a ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Semanas atrás, durante una dinámica similar, Jenny López reveló si tendría interés en ingresar a La casa de los famosos Colombia. En aquella ocasión confesó que, aunque no se veía dentro de un programa con este formato, tampoco descartaba la posibilidad.

“Realmente, no solo en este programa, sino en todos los que son de convivencia, creo que sería un poco difícil para mí… no estoy tan segura de que este tipo de realities sean para mí; lo pensaría muy bien”.