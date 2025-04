Las semanas avanzan y la empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, continúa en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

A la joven emprendedora le pusieron una condena de un poco más de cinco años y, por el momento, no hay la opción de casa por cárcel, aunque se encuentra buscando y haciendo todo lo posible porque esa situación cambie. Epa está en prisión por haber contribuido en dañar una estación de TransMilenio en el año 2019.

Entretanto, una de las personas más afectada es Karol Samantha, la pareja sentimental de Epa Colombia; ella empezó a controlar los negocios y cuidar a la hija de la empresaria, quien días atrás cumplió su primer año de vida.

Precisamente, Karol recordó el día en el que a Epa la condenaron. La joven dio detalles de su experiencia, algo que consternó a muchos, especialmente a los seguidores de la emprendedora.

Según lo que se puede leer en Instagram, la novia de Epa Colombia no va a olvidar el 27 de enero de 2025, cuando la empresaria salió a trabajar y ella se quedó cuidado a la bebé que tienen, en horas de la tarde miró las cámaras de seguridad y fue testigo de todo lo que vivió su compañera sentimental.

"A las 6:30 p.m. miré las cámaras y me di cuenta de todo lo que estaba pasando, no lo podía creer, todo pasó muy rápido. Me sentía impotente de ver como se la llevaban como si fuese una criminal, verla en el búnker con la esperanza de poder sacarla de allá y llevarmela para la casa", se interpreta en redes sociales.

En el relato, detalló que a los tres días recibió una llamada de la empresaria, quien le dijo que fue traslada al centro penitenciario El Buen Pastor. Eso derrumbó a la novia de Epa Colombia, pues añadió que es el momento en el que todavía no asimila la situación.

"Me derrumbé por completo, han pasado los meses y aun mi mente no asimila que ella está allá. Nadie sabe las cargas de nadie, mi Dios sabe lo fuerte que he tenido que ser ante la sociedad. Admiro y amo con todo mi ser a Daneidy por todo lo que es y por lo que soporta a diario en ese lugar... Esto en verdad no se lo deseo absolutamente a nadie", concluyó la novia de Epa Colombia.