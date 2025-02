Karol Samantha publicó un emotivo mensaje dedicado a su novia, Epa Colombia, quien actualmente se encuentra recluida en la cárcel El buen pastor de Bogotá. La empresaria de karatinas deberá pagar una pena de al menos cinco años.

Daneidy Barrera Rojas no pudo evitar ir a prisión y desde entonces ha iniciado en torno a ella una campaña para lograr su libertad o al menos permitir que cumpla su condena en casa, además, teniendo en cuenta que tiene una hija.

La nueva y emotiva dedicatoria de Karol Samantha para su novia Epa Colombia

Sin embargo, por ahora la justicia ha sido inflexible con ella y decidió que siga tras las rejas, pero su pareja no pierde la esperanza y ha llenado las redes sociales con nostálgicos mensajes.

En esta ocasión, Karol se mostró cantando a grito herido, evidenciando así lo mucho que extraña a Daneidy. Junto al video se lee: “Tú y yo no nos podemos separar”.

Karol Samantha ha sido una de las más afectadas con la decisión de la justicia, pues ha tenido que quedarse a cargo de su hija, pero también ha pasado momentos de nostalgia y tristeza por tener tan lejos a su novia.

En días recientes, la joven participó de una marcha que llegó hasta las puertas de la cárcel y allí oró una vez más por Epa. Las imágenes causaron gran nostalgia entre los internautas.

Yina Calderón preguntó por Epa Colombia desde La casa de los famosos Colombia

La encarcelación de Epa Colombia coincidió prácticamente con el inicio de la participación de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia, por lo que la creadora de contenido no ha logrado enterarse de la situación que vive su amiga.

Dentro de La casa, Yina habló de Daneidy y se preguntó por qué no se ha reportado con ella, ya que le había prometido todo su apoyo durante el reality.

“Mi amiga Epa Colombia, le queda fácil venir en un helicóptero. No entiendo, será que mi amiga Epa se olvidó de mí y yo no me he olvidado de ella”.

Debido a su encierro y total desconexión con el exterior, Yina Calderón está totalmente ajena a la situación que padece Epa Colombia. Solo se enterará de todo hasta que termine su participación en la casa más famosa del mundo.

Marlon Solórzano, el segundo eliminado de la competencia, se mostró muy afectado al saber que Epa Colombia estaba en prisión. Al dejar el reality aseguró que hará todo lo posible para visitarla, ya que Barrera Rojas le mostró su apoyo antes del arranque de La casa. Seguramente, la huilense vivirá una sensación similar cuando descubra por qué Epa no ha aparecido en ningún momento a su favor.