Norma Nivia se despidió de La casa de los famosos Colombia el pasado 4 de mayo tras estar inmensar en esta experiencia durante 99 días en donde empezó una relación con Mateo Varela 'Peluche'.

¿Qué decisión tomó Norma Nivia frente a su expareja tras salir de La casa de los famosos Colombia?

La actriz es el claro ejemplo que no hay que decir 'nunca' o el refrán 'de esa agua no beberé', ya que Norma Nivia antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia aseguró que no tendría ninguna relación sentimental en el reality.

Sin embargo, la vida le tenía preparada una nueva ilusión en el amor con el deportista Mateo Varela 'Peluche', con quien la actriz sostuvo durante varias semanas una relación sentimental dentro de la competencia.

Tras su salida del reality del Canal RCN la actriz estuvo en entrevista en Buen día, Colombia, allí respondió a varias de las preguntas de los presentadores, y una de ellas fue sobre el tema de su expareja.

Cabe resaltar que, Norma Nivia cuando ingresó a La casa de los famosos Colombia reveló que vivía en el mismo apartamento con su expareja Eugenio García, un productor y director de arte con quien duró más de 10 años.

¿Norma Nivia seguirá viviendo con su expareja tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Orlando Liñán le preguntó en medio de la entrevista a Norma Nivia que pasaría con su expareja, con quien compartía apartamento ya no siendo novios antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia: "No creo que a Mateo le guste eso".

Norma Nivia fue sincera al responderle al presentador que Mateo sabía de su situación con su expareja y que ella al ingresar al reality ya llevaba un año de haber terminado con él.

Frente a si volverá a vivir con él tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Norma Nivia fue tajante al decir que no lo hará por varios motivos, uno de ellos su relación con Mateo Varela.

La casa es de los dos, estabamos vendiendo el apartamento, pero yo estoy segura que el universo es maravilloso y ese apartamento ya se vendió.

Norma Nivia aseguró que durante todos estos meses dentro de La casa de los famosos Colombia le pedía al universo que por favor su expareja hubiese vendido el apartamento en el que vivían para ella no tener que volver a esa situación de vivir con él.

Yo le he pedido al universo que yo saliera y no tuviera apartamento sería lo mejor, que me toque pedirle posada a mi hermano. Yo no voy a volver a ser compañera de apartamento de mi expareja.

La actriz aseguró que cuando le dieran el permiso de volver a retornar a la realidad se pondría al frente de todos sus pendientes, uno de ellos el tema de su expareja, algo que quiere solucionar para cuando Mateo salga del reality.

Mientas Mateo sale, porque él va a llegar a la final, voy a solucionar eso.

¿Por qué Norma Nivia vivía con su expareja sentimental antes de La casa de los famosos Colombia?

La actriz durante su paso por La casa de los famosos Colombia reveló detalles de su relación sentimental anterior.

Norma Nivia aseguró que esta había durado más de 10 años y que antes de ser pareja de su ex, habían sido amigos por un gran tiempo.

La actriz contó en el reality del Canal RCN que su relación se acabó practicamente porque se murió el amor y el romanticismo, y por eso, mismo al terminar por mutuo acuerdo decidieron seguir viviendo mientras vendían el apartamento que habían comprado entre los dos.

Al no haber terminado por infidelidad o por algo más grave, la actriz aseguró que el amor entre ellos se había transformado a una buena amistad.

