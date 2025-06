Norma Nivia decidió confesarles a sus seguidores una curiosidad de sus inicios con Mateo Varela 'Peluche' en La casa de los famosos Colombia.

La actriz compartió un video en el que contó cómo se dio cuenta que estaba enamorada de Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia.

Norma Nivia aseguró que se dio cuenta cuando sintió por primera vez celos al ver que él estaba mirando otra mujer dentro del reality del Canal RCN.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó que aunque no quería aceptarlo, la llegada de la rusa a la casa estudio le hizo sentir celos y hasta se sintió molesta.

Me di cuenta la primera vez que sentí celos y no lo quería aceptar.

Norma Nivia en su relato aseguró que la rusa Yana le hizo sentir celos cuando llegó a la casa estudio, esto porque según ella entró 'exuberante' y 'fantástica'.

Norma Nivia aseguró que ella se dio cuenta que todos los hombres quedaron 'enamorados' al ver a la rusa por primera vez, precisamente, recordó que 'Los lavaplatos' le hicieron hasta un baile.

Los lavaplatos le hicieron un show privado y entre esos estaba Mateo, cuando vi eso me dieron celos, no me gustó, me fui.