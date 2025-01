Nació la hija de Anuel AA con Laury Saavedra, así la mostró

El cantante Anuel AA reveló a sus millones de fanáticos el nacimiento de su hija Emmaluna, fruto de su relación con la modelo venezolana Laury Saavedra.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 38 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías y videos de él y de la llegada de su pequeña.

Primero agregó una fotografía de él posando a la cámara junto a la bebé de una sesión de fotos profesional.

Posteriormente, se mostró feliz con Laury con Saavedra; para luego añadir un video desde la clínica del día en que nació la pequeña.

Dichas imágenes las incluyó dentro de otras instantáneas de él batane elegante tras su apoyo hacia la presidencia de Donald Trump.

Con su publicación, aprovechó para señalar lo mucho que ha trabajado por cumplir sus sueños y se comprometió a ayudar para que las familias latinas puedan tener mejores oportunidades.

“Toda mi vida siempre quise ser grande, tenía muchos sueños y poco a poco los fui cumpliendo. entre tantas metas algunas las he logrado y en otras he fracasado, pero nunca me he rendido en los tiempos malos (…) ahora que estoy en una mejor posición en la vida tengo la oportunidad de ayudar a toda la comunidad latina/hispana a tener una mejor vida llena de más oportunidades para poder salir hacia delante y tener un mejor futuro”, escribió.