Muerte de Malcolm-Jamal Warner: se conoció que su hija de 8 años estaba con él en el mar

El actor Malcolm-Jamal Warner, recordado por interpretar a Theo Huxtable en The Cosby Show, murió el pasado domingo 20 de julio en un trágico accidente mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Costa Rica. Tenía 54 años.

La noticia ha causado conmoción entre sus seguidores y colegas, no solo por la repentina pérdida, sino por las dolorosas circunstancias que rodearon el hecho. Warner estaba acompañado por su hija de ocho años al momento del incidente.

¿Cómo falleció Malcolm-Jamal Warner durante sus vacaciones en Costa Rica?

El actor Malcolm-Jamal Warner, reconocido internacionalmente por interpretar a Theo Huxtable en The Cosby Show, murió el domingo 20 de julio de 2025 a los 54 años.

El trágico incidente ocurrió mientras nadaba junto a su hija de 8 años en la playa Cocles, ubicada en la provincia de Limón, Costa Rica. Ambos fueron arrastrados por una fuerte corriente de resaca mientras disfrutaban del mar.

Aunque un grupo de surfistas que presenció la situación intervino rápidamente, solo la niña logró ser rescatada con vida. Warner fue llevado hasta la orilla por un salvavidas voluntario, donde se le practicó reanimación cardiopulmonar durante 45 minutos, sin éxito.

¿Quién fue Malcolm-Jamal Warner, reconocido actor estadounidense?

Malcolm-Jamal Warner fue un reconocido actor, director y productor estadounidense, ampliamente recordado por dar vida a Theodore Huxtable en la emblemática serie The Cosby Show (1984-1992).

Malcolm-Jamal Warner murió en Costa Rica y su partida conmocionó al mundo del entretenimiento. (Foto Matt Winkelmeyer / AFP)

Este papel lo llevó al estrellato internacional cuando apenas tenía 14 años, convirtiéndose en una de las figuras juveniles más representativas de la televisión de los años 80.

A lo largo de su carrera, participó en múltiples producciones televisivas, demostrando su talento y versatilidad. Fue nominado a los premios Emmy en 1986 y galardonado con el Young Artist Award en cuatro ocasiones (1985, 1988, 1989 y 1990), gracias a su destacada actuación en The Cosby Show.

También tuvo intervenciones memorables en series como A Different World, The Fresh Prince of Bel-Air, Dexter y American Crime Story. En 2019, se integró al elenco de The Resident.

Warner llevaba una vida privada discreta junto a su esposa e hija, cuyos nombres no han sido revelados públicamente.

Candace Kelley, compañera de podcast de Malcolm compartió su última conversación: ¿Qué le dijo el actor?

Candace Kelley, quien era coanfitriona junto a Warner del podcast "Not All Hood", reveló detalles íntimos de su última comunicación con el actor antes de su repentino fallecimiento.

Según contó a la revista Us Weekly, habló con él el viernes 18 de julio, justo antes de que abordara el avión hacia Costa Rica.

Warner le envió un extenso correo electrónico desde el vuelo, compuesto por cinco párrafos, en el que compartía ideas sobre el futuro del podcast, su visión del proyecto y el deseo de causar un mayor impacto en la audiencia.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles oficiales del caso. Sin embargo, fuentes cercanas informaron que el cuerpo del actor fue entregado por la morgue Judicial la mañana del miércoles 23 de julio tras finalizar la autopsia.

Se tiene previsto que sus restos salgan de Costa Rica el jueves y lleguen a Los Ángeles hoy viernes 25 de julio en la mañana. La embajada de Estados Unidos está colaborando con la familia para el retorno del cuerpo.

Asimismo, se conoció que Warner se encontraba en el país centroamericano con su hija como parte de un programa de educación en casa.

Su esposa, quien había estado con ellos semanas antes, ya no se encontraba en Costa Rica al momento del ahogamiento, y fue informada de la tragedia a través de una llamada telefónica.