La casa de los famosos Colombia 2025 llegó a su final tras anunciar a Altafulla como el ganador de esta temporada. Sin embargo, Melissa Gate, quien ocupó el segundo lugar, se autoproclamó ‘ganadora’ del afamado reality.

¿Por qué Melissa Gate se autoproclamó ‘ganadora’ de La casa de los famosos Colombia 2025?

Luego de que los colombianos conocieran al ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos 2025, Altafulla, la creadora de contenido Melissa Gate, quien ocupó el segundo lugar, se autoproclamó abiertamente como la ‘verdadera ganadora’ del reality de convivencia en vivo.

Melissa Gate causa revuelo al autoproclamarse ‘ganadora’ de La casa de los famosos 2025. (Foto Canal RCN).

Gate aseguró que, aunque quedó en segundo lugar, siempre se considerará la ganadora de esta temporada, ya que nadie le quitará lo vivido dentro del programa.

Además, aprovechó el momento para agradecer a toda su fanaticada por el apoyo recibido durante la competencia.

“Soy la ganadora, me creo la ganadora y seré la ganadora. Así que lo que hice, lo vivido y la experiencia no me la quita nadie. Los amo, gracias a todos”, aseguró durante un live en las redes sociales realizado por Camilo Trujillo, exparticipante del reality.

¿Quién ganó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2025?

Aunque Melissa Gate asegura ser la “ganadora” de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, lo cierto es que quien realmente se llevó este título fue el cantante barranquillero Andrés Altafulla.

El artista se convirtió en el ganador del afamado reality tras acumular la mayor cantidad de votos positivos, superando el porcentaje que en algún momento obtuvo la influenciadora.

El increíble premio que se llevó Altafulla al ganar La casa de los famosos 2025. (Foto Canal RCN).

Altafulla no solo apagó las luces de la famosa casa al ser el último en abandonarla, sino que también se llevó una gran suma de dinero: cuatrocientos millones de pesos colombianos ($400.000.000). Además, tiene programadas varias presentaciones musicales en los próximos meses, así como colaboraciones con reconocidos artistas.

Con su triunfo, Andrés Altafulla no solo reafirma su popularidad ante los colombianos, sino que también da un impulso importante a su carrera musical.

Su paso por La casa de los famosos Colombia lo deja como una de las figuras más comentadas del reality, y ahora tendrá que cumplir con los compromisos que lo esperan fuera de la casa, tanto en escenarios como en estudios de grabación.