Melissa Gate ha sido tendencia en los últimos días por diferentes aspectos y polémicas, una de ellas fue su presentación en vivo en los Premios Ícono.

Melissa Gate era una de las invitadas más esperadas de la noche en los Premios Ícono tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, la presencia de Melissa Gate en estos premios se vio eclipsada luego que la influenciadora se subiera a la tarima a cantar una canción que se le viralizó tras su paso por el reality.

La presentación de Melissa dividió opiniones entre los asistentes y sus videos empezaron a viralizarse, generando diferentes comentarios, algunos la criticaban por su supuestamente hacer playback y otros por el manejo del micrófono.

Ante esta ola de críticas Melissa Gate se pronunció recientemente en sus redes sociales mostrándose enfadada por todo lo que estaba viendo sobre ella.

La influenciadora Melissa Gate se mostró molesta por la falta de empatía de las personas, por lo que les reveló que nunca en su vida había cantado en vivo en una tarima y hasta con micrófono.

Les encanta difamarme, yo jamás en mi vida me había montado en una tarima. Yo no soy cantante, me estaba cag*ndo de los nervios, era la primera vez que cogía un micrófono.