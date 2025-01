Tras la confirmación de Yina Calderón como participante en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, han surgido diversas reacciones sobre su ingreso. Algunas personas han expresado su apoyo, mientras que otras han mostrado su desacuerdo.

Esto dijo Melissa Gate sobre el estilo de Yina Calderón

Melissa Gate ha expresado en varias ocasiones su opinión sobre Yina Calderón. Tras anunciarse su participación en el reality, cuestionó el vestuario que utilizó para dicho anuncio.

Recientemente, Melissa volvió a referirse al estilo de Yina Calderón y comentó sobre la elección del vestuario que esta lució durante su presentación en el lanzamiento de La Casa de los Famosos Colombia, asegurando que no estaba bien vestida.

Vaya vaya, a quién tenemos aquí, pero si es nada más y nada menos que el tamal mal envuelto.

Tras esto, recordó el comentario que había hecho anteriormente sobre el vestuario, afirmando que "estaba hecho de papel celofán", y reiteró sus observaciones al respecto, haciendo una particular petición apropósito de la temporada escolar.

Algunos participantes opinaron sobre la llegada de Yina calderón a La casa de los famosos

Recientemente, algunos participantes confirmados dieron a conocer su opinión sobre la llegada de Yina Calderón a La casa de los famosos Colombia, segunda temporada.

La primera en dar a conocer su opinión fue Melissa Gate quien no dudó en compartir que la empresaria de fajas no es importante para ella y que en lo posible la evitará en todo momento. Así mismo, reveló que, para ella no existe competencia, teniendo en cuenta a los participantes confirmados, ya que ella está segura de todo lo que puede lograr.

El siguiente participante en dar su opinión al respecto de Yina Calderón fue La Liendra, quien aseguró que, aunque ya sabía de su participación, esto no le causaba inconveniente alguno, ya que él está enfocado en demostrar lo mejor de sí mismo en la competencia y por su parte, aseguró que ve en el Flaco Solórzano un gran competidor.

Melissa Gate genera especulaciones tras posar con Alerta

Melissa Gate generó sorpresa al compartir una fotografía junto al humorista Alerta, a quien presentó como su “nuevo compañero”. Este gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores y rápidamente despertó rumores sobre posibles alianzas estratégicas que podrían estar planeando para su participación en La casa de los famosos Colombia.