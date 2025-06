Melissa Gate, una de las cuatro finalistas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, causó furor recientemente luego de que apareciera oficialmente en sus redes sociales y saludara a sus más fieles seguidores con sus frases icónicas.

Melissa Gate causó furor en redes tras aparecer oficialmente en su cuenta de Instagram

Y es que, luego de cuatro meses alejada completamente no solo del mundo exterior, sino también de estas plataformas digitales, Melissa Gate quien brilló en el reality de convivencia, hizo su aparición triunfal en su cuenta de Instagram y reveló, entre otras cosas, qué es lo que más ha disfrutado de volver nuevamente a la realidad.

“Esto es lo mejor de estar afuera, mi primer video escuchando música, asalariados buenos días, a levantarse a trabajar, que desde la cama no lo van a lograr”, dijo la creadora de contenido mientras se grababa con su dispositivo móvil frente al espejo de lo que parece ser un baño.

¿Qué dijo Melissa Gate tras aparecer oficialmente en redes sociales?

Además de compartir la felicidad de lo que ha sido este regreso tras culminar este ciclo llamado La casa de los famosos Colombia, Melissa también dio a conocer a sus fans cuál es ese objeto que más extrañó durante su paso por la competencia, por lo que decidió mostrar detalles de cómo fue volver a tenerlo en sus manos de nuevo.

“Bueno, este es mi artículo más amado, me lo acaban de entregar ayer, mis audífonos, yo todo el tiempo estoy con esto, me aíslo, me encanta la música, me encanta estar escuchando mi música, así que voy a reproducir mi playlist después de mucho tiempo”, dijo la antioqueña mientras se encontraba en un vehículo acompañada de Emiro Navarro, quien se alcanza a ver en la grabación, pues por estos días él, junto a Melissa y La Toxi, está cumpliendo con la respectiva gira de medios.

Finalmente, la influencer antioqueña, procede a ponerse los audífonos mientras asegura que le va dar “la bienvenida a sus orejas” y concluye refiriéndose a este momento como un placer digno de los mortales que probablemente muchos no entenderán y, que ella por su parte, no está dispuesta a explicar.