Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, fue una de las participantes que sin duda logró una importante participación en la segunda temporada de La casa de los famosos, su autenticidad y particular forma de ser, no solo le permitieron ganarse el corazón de muchos, sino también, ser una de las finalistas del reality de convivencia.

En las últimas horas, La Toxi Costeña, reapareció en su cuenta oficial de Instagram para mostrarse agradecida y feliz al saber que su música está llegando a otros lugares del mundo y que más personas la están conociendo por medio de sus composiciones.

Así mismo, la intérprete que se hizo famosa tras el éxito de ‘Macta Llega’, no perdió la oportunidad para enviar unas sentidas palabras a quienes de principio a fin estuvieron apoyándola mientras estuvo al interior de la competencia.

“Los que llevan todo este tiempo apoyándome, desde el día uno y hasta ahora, los que no se torcieron, a los que siguen siendo Team La Toxi, a los que no me dejaron tirada, gracias, gracias, los amo, los adoro”.