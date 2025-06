Tras la final de La casa de los famosos Colombia en donde Altafulla quedó como ganador, los otros finalistas: Melissa Gate, La Toxi Costeña y Emiro Navarro hicieron gira de medios, pero una de estas entrevistas no terminó de la mejor manera.

Los finalistas de La casa de los famosos Colombia se encontraba hablando sobre su experiencia en el reality del Canal RCN en la emisora Radio 1 cuando una pregunta molestó a Melissa y Emiro.

Una de las locutoras de la mesa de trabajo quiso preguntarles por la relación del cantante Altafulla y la modelo Karina García y si le veían futuro o no.

Melissa Gate al escuchar esta pregunta se mostró incómoda y tras unos segundos así se los expresó a los locutores, tomando la radical decisión de quitarse los audífonos, pararse de la mesa y abandonar la cabina de radio.

Melissa Gate les contestó a los locutores que sobre ese tema prefería no comentar nada y que tras sentirse incómoda quería terminar de inmediato la entrevista.

Yo la verdad prefiero no opinar sobre esos temas, ya me quiero ir.

Melissa se paró con determinación de la mesa de trabajo y antes de salirse de la cabina de la emisora les expresó a los locutores su molestia por preguntarle cosas sobre otros exparticipantes, catalogándolo como una falta de respeto.



Uno de los locutores al ver la reacción de Melissa Gate decidió comentarles a los oyentes lo que estaba pasando en la cabina: "Acá en este momento Melissa acaba de salir molesta".

Melissa Gate no fue la única que se molestó con la pregunta de los locutores, ya que Emiro Navarro se unió a la antioqueña y expresó que tampoco hablaría sobre otros participantes.

Yo también prefiero no opinar sobre cosas que no me intervienen a mí