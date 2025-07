En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas, Mateo Varela, más conocido como Peluche, compartió una reflexión sobre cómo maneja las críticas negativas que recibe en redes sociales, sobre todo luego de su participación en La casa de los famosos Colombia.

Durante la actividad, el exhabitante de la casa más famosa del país, fue cuestionado por uno de sus seguidores sobre la forma en la que sobrelleva los comentarios malintencionados por parte de algunos internautas.

Así mismo, el creador de contenido dejó claro que, para él, los juicios de las demás personas no deben tener el poder para definir quiénes somos, además, hizo énfasis en que cada uno proyecta sobre otros lo que lleva por dentro, “Nadie puede dar lo que no tiene. Cuando tú das amor, es porque eres amor”, mencionó.

En medio de sus declaraciones, el antioqueño también agregó un texto en donde expresó su posición respecto a cómo mantiene el control sobre sus emociones y pensamientos, más aún cuando las personas no tienen cosas buenas por decir.

“Yo no me dejo afectar por los malos comentarios porque yo decido ser lo que quiero ser, y no me identifico ni con malos pensamientos, y mucho menos con pensamientos ajenos”, reiteró el ahora empresario.