El atleta Marlon Solórzano se sinceró sobre su vida amorosa luego de haberse convertido en el segundo eliminado por el público en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN, que puedes disfrutar 24/7 a través de la aplicación.

Recordemos que, Marlon Solórzano quedó en la placa de nominados junto a ‘Coco’, Mauricio Figueroa, el ‘Flaco’ Solórzano, Alerta, Cristian Pasquel y Karina García, logrando la menor votación por parte del público, razón por la que quedó por fuera de la competencia.

Debido a su salida del reality, Marlon Solórzano fue cuestionado por el periodista de Mañana Express, Santiago Arias, sobre su estado actual a nivel sentimental, sorprendiendo que se quedará soltero, con lo que confirmaría que no esperaría a la influenciadora Karina García, como lo prometieron momentos antes de él quedar eliminado.

Asimismo, por medio de su cuenta de Instagram, compartió un carrusel con varias fotografías de él con las que dedicó un mensaje indicando todos los aprendizajes que le había dejado haber hecho parte de La casa de los famosos Colombia y haciendo referencia, aparentemente, de su relación con Karina García.

“A veces en la vida hay que aprender. Esta vez me tocó aprender que aunque uno puede ser espiritual, también primero es humano. Que algunos pensamientos deben guardarse en el interior de cada persona, y que no toda mujer que llega a tu vida es una compañía que te edificará, a veces es muy natural que muchas personas no tengan buenas intenciones”, dijo.