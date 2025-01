La cantante y creadora de contenido Marilyn Oquendo compartió recientemente compartió reflexiones sobre las dificultades que ha enfrentado y cómo estas experiencias la han impulsado a transformarse tanto en su vida personal como profesional.

A lo largo de su carrera, Marilyn, quien fue aspirante a La casa de los famosos Colombia, reflexionó sobre la capacidad constante para adaptarse y evolucionar. Sin embargo, en esta ocasión, enfatizó cómo las adversidades han sido fundamentales en su vida para redescubrir su propósito y consolidar una visión más clara sobre lo que desea construir.

Según dio a conocer, este proceso de transformación no solo ha fortalecido su conexión consigo misma, sino que también ha influido en la dirección que ha decidido tomar en su carrera.

Y es que, pese a los retos que implica desenvolverse en un medio tan competitivo, como las redes sociales, y la industria musical, Marilyn Oquendo destacó la relevancia de vivir incluso las etapas de vulnerabilidad para encontrar nuevas perspectivas y herramientas que impulsen el desarrollo personal.

Me siento en uno de los mejores momentos de mi vida 😍 me permití estar perdida para encontrarme y lo agradezco! Gracias vida y gracias crecimiento porque entendí que incluso en la oscuridad he encontrado mi luz! Siempre he brillado entre la multitud y he tenido claro lo que mi corazón atesora! 💥❤️ soy un imán de todo lo grandioso y soy una enroladora en potencia ! Estoy lista para comerme el mundo! Porque yo VINE A MARCAR LA HISTORIA !!! Wooooo estoy extasiada 🥹❤️🙏🏻 Gracias 2025 ! Voy con toda !!!! Just Marilyn ! Estamos bien!!!!