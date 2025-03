Marilyn Oquendo calificó de “mitómana” a hermana de Yina

La polémica entre Karina García y Marilyn Oquendo parece continuar luego de que Leonela, hermana de Yina Calderón, asegurara que ambas influenciadoras habían sostenido una relación sentimental. Tras varias semanas de estas palabras, la exaspirante a La casa de los famosos Colombia desmintió esta versión y calificó a la mujer de “mitómana”.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano confirmó embarazo y presumió su barriga

¿Qué dijo Leonela Calderón sobre Karina García y Marilyn Oquendo?

Vale la pena recordar que Leonela aseguró semanas atrás que durante el baby shower de Epa Colombia se percató de que Karina García y Marilyn Oquendo sostenía una relación sentimental, pues ella misma había visto comportamientos entre ambas mujeres que lo confirmaban.

Artículos relacionados La abuela La casa de los famosos Colombia La Abuela reaccionó a condena de Epa Colombia tras salir de La casa de los famosos

“Me di cuenta de que ellas sostenían una relación más allá de una amistad. Es decir, se comportaban como novias: se besaban, se acariciaban, se hablaban diferente”, aseguró Leonela, poco después de que la polémica entre la amistad de ambas influenciadoras se viera afectada por una supuesta traición por parte de Karina.

Marilyn Oquendo no se guarda nada y tilda de “mitómana” a la hermana de Yina. (Foto Canal RCN).

¿Por qué Marilyn Oquendo llamó “mitómana” a la hermana de Yina Calderón?

Ahora, durante una entrevista con el programa matutino del Canal RCN, ‘Buen día, Colombia’, Marilyn Oquendo desmintió de manera oficial que esta versión sea cierta, ya que nunca ha sentido atracción hacia las mujeres y con Karina siempre sostuvo una relación de amistad, hasta poco antes de que iniciara La casa de los famosos Colombia.

Por esta razón, Marilyn aseguró que Leonela tenía una condición mental llamada mitomanía, pues lo que dijo es completamente falso.

Artículos relacionados Shakira Marilyn Oquendo le cantó a Shakira tras visita a restaurante en Bogotá

“Existen muchas enfermedades de condición mental y una de ellas es la mitomanía. Claramente Leonela, yo la he visto una sola vez en mi vida, no tengo nada contra ella, de hecho, me cayó muy bien, está diciendo mentiras y para mí, se aprovechó de la polémica y salió a decir que Karina y yo sosteníamos una relación cuando es completamente falso. A mí no me gustan las mujeres”, comentó Marilyn Oquendo frente a la versión de Leonela Calderón. Incluso aseguró que “me pareció demasiado raro que hiciera esas acusaciones cuando ella hace parte de la comunidad LGBTI”.