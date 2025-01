La Dj y empresaria Marcela Reyes habló sobre lo difícil que ha sido su proceso de separación con el cantante B-King.

En entrevista para el programa matutino ‘Buen Día, Colombia’, del Canal RCN, la exparticipante de ‘Survivor, la isla de los famosos’ habló sobre su ruptura con el artista luego de varios años de relación.

Recordemos que la artista decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el cantante en el año 2018 luego de su separación con el Dj Exotic, padre de su hijo Valentino.

En el 2022 decidieron contraer matrimonio, pero a finales del 2024 optaron por tomar caminos separados.

“Para mí no han sido meses fáciles, fue durísima esa separación. Yo no soy una persona que me separo y me voy a emborrachar, a rumbear o salgo a hacer cosas nuevas, al contrario, me da por trabajar muchísimo más, me da por enfocarse en mis sueños, en mi carrera”, dijo.