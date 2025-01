Marcela Reyes es de las mujeres de la farándula que más aparece en redes sociales, esto incrementó meses atrás cuando confirmó que terminó su relación sentimental y que ahora se encuentra soltera.

Tras saberse que Reyes ya no tiene novio, los internautas empezaron a escribirle y ella suele compartir parte de los mensajes; muchos de ellos son halagos e invitaciones a salir. No obstante, la exparticipante de Survivor, la isla de los famosos, por ahora quiere estar sola y dedicarse a sí misma.

Pues bien, Marcela Reyes ha estado hablando con sus seguidores más de lo normal y lo ha hecho a través de historias en Instagram mediante la dinámica de preguntas y respuestas. En efecto, son muchas las interrogantes que ha recibido y una de ella tuvo que ver con un cambio físico al que se va a someter.

Sí, una internauta le preguntó a la DJ colombiana la razón por la que se quiere hacer un cambio físico, si la calificó de bella y perfecta; es decir, para la usuaria Marcela Reyes no necesita nada de eso.

No obstante, la famosa explicó la razón por la que tomó la decisión de volver al qu1rófano. Aunque no tiene una fecha exacta, reveló que ya tiene orden para hacerse exámenes.

Marcela recalcó que tomó la decisión de someterse a una transformación a finales del año pasado porque ella logró bajar de peso, se ha estado cuidado mucho, pero no tiene su abdomen marcado.

"Me he estado cuidando demasiado porque yo como de todo, a mí me encanta la comida chatarra... Logré bajar a los 60 kilos, pero no te va a marcar... Lo único que te marca sí o sí es una c1rugía o entrenamiento", contó Marcela Reyes.