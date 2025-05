Hace poco, la DJ Marcela Reyes celebró su cumpleaños por todo lo alto. Hizo una especie de festival en donde disfrutó con amigos y recibió sus 35 años. Ahora, comenzó a rondar un video en el que la artista reveló que se encontraba pasada de copas y decidió hablar de DJ Exotic.

La vida de Reyes tuvo un total giro cuando se viralizó al haber descubierto una infidelidad por parte de Exotic. La pareja se separó, pero el año pasado el joven por poco y pierde la vida, así que Marcela estuvo apoyándolo.

Se pensaba que podría haber una reconciliación entre la dupla, aunque la exparticipante de Survivor, la isla de los famosos, en su momento, precisó que DJ Exotic es el papá de su hijo y ella quiere que siempre esté bien.

Había pasado un tiempo desde que Marcela Reyes no había hablado más, hasta que apareció en un video refiriéndose al hombre y demostrando lo que siente por él.

"Exotic y estoy borracha, los niños y los borrachos dicen la verdad. Ustedes han confundido muchas cosas durante muchos años. Decía 'ella no lo supera, ella no sé qué'. Yo lo superé hace rato, muchos años, voy a llorar, luego me enamoré de nuevo, me casé, pero el amor se transforma", contó Marcela Reyes.