La empresaria Manuela Gómez se pronunció tras la situación legal que está viviendo Epa Colombia luego de que la capturaran por su caso con Transmilenio y la condenaran a cinco años y dos meses de prisión sin beneficio de casa por cárcel.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram compartió un video en el que se mostró hablando al respecto.

"No me alegra las desgracias de las personas, pero sí he tenido muy claro en mi vida, más ahora con una bebé, que todo lo que das es lo mismo que recibes y si la gente fuera consiente del daño que hacen malas palabras y acciones se cuidarían muchísimo más. Si botas veneno la vida te va a devolver veneno y por eso soy muy cuidadosa con mis palabras y decisiones", dijo.

Recordó las diferencias que ha habido entre ellas y señaló que, aunque en su momento pudo entablar una demanda en su contra prefirió quedarse quieta pensando en el bienestar de su hija.

"Me da pesar, ella ama a su hija, estar distanciada tanto tiempo. Yo no me alegro, puede que me haya hecho lo que me haya hecho, pero me compadezco de su situación y su familia, es muy fuerte lo que está pasando”, agregó.