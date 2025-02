Aunque todavía es incierto si Manuela Gómez continúa sosteniendo un vínculo amoroso con Juan Pablo Restrepo, más conocido en redes sociales como JP Gringo, la exprotagonista de novela decidió responder una pregunta que le hizo uno de sus seguidores al respecto.

Semanas atrás se empezó a especular de una posible separación entre Manuela con Juan Pablo, luego de que la empresaria Epa Colombia apareció hablando en las plataformas digitales sobre este tema. No obstante, es el momento en el que no se sabe exactamente qué pasó entre la pareja que tuvo una hija, quien se llama Samantha.

Entonces, hace poco Manuela Gómez activó la caja de preguntas en Instagram y uno de los usuarios la interrogó puntualmente sobre cómo es la relación que tiene con el papá de su hija, es decir, Juan Pablo Restrepo.

Si bien es cierto que la emprendedora de postres no dijo si se encuentra separada de Juan Pablo o no, lo que sí aseguró es que la relación de trato que tiene con él es "espectacular".

"Espectacular. Por eso cuando salen a hablar muchas cosas no piensan en que esa relación tiene que ser una relación muy sana, porque todo va a afectar a Samantha. Uno cree que ay, no, ellos no se dan cuenta... los niños lo perciben todo", manifestó Manuela Gómez.