Manelyk González, participante de La casa de los famosos All-Stars, tuvo la oportunidad de estar en La casa de Colombia y compartir algunos momentos dentro de la competencia.

Durante su participación en el programa, ha dado mucho de qué hablar, pues tiene una personalidad que no le tiene miedo a decir las verdades frente a las personas.

Durante una dinámica en la competencia, Manelyk confesó que había abort*** hace algunos años.

Según sus declaraciones, en ese momento estaba en el auge de su carrera y decidió no tener al bebé, ya que consideró que sería una mala decisión en su situación.

“Cuando empecé a ser famosa y exitosa, quedé embarazada, y tomé la decisión de no tener este bebé porque me iba a arruinar la vida, me iba a arruinar la carrera, estaba empezando”, expresó Manelyk